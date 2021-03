Send til din ven. X Artiklen: Verden over gør hun både fagfolk og patienter klogere på diabetes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Verden over gør hun både fagfolk og patienter klogere på diabetes

Uddannelseschef og overlæge Ulla Bjerre-Christensen, SDDC, fylder 60 år d. 19. marts.

Det Grønne Område - 18. marts 2021

60 Som uddannelseschef og overlæge er Ulla Bjerre-Christensen med til at oversætte specialisternes viden om diabetes og bringe den ud, så den kan anvendes i hverdagen - ikke bare for andre fagfolk, også for personer med diabetes.

For hvad er viden værd, hvis den ikke kommer ud til dem, der skal bruge dem har været den røde tråd i Ulla Bjerre Christensens mangeårige arbejde med diabetes. Med egne ord brænder hun for at dele både sin egen viden og stå for, at andres viden bliver delt på en måde og i en form, så den kommer flest mulige til gavn, hvad enten det er i hverdagen med sygdommen, i en faglige praksis eller i den samfundsmæssige organisering.

Diabetes har, lige fra hun blev færdiguddannet fra medicinstudiet på Københavns Universitet i 1990, været omdrejningspunkt og den helt overskyggende interesse for Ulla Bjerre-Christensen. Hun blev speciallæge i endokrinologi ved i 2004 og forsvarede i 1997 sin ph.d. om udvikling af type 1-diabetes.

I 2019 supplerede hun sin sundhedsfaglige viden med en master i Health Professions Education fra universitetet i Maastricht. Dermed kan hun supplere sin sundhedsfaglige ekspertise med høje kvalifikationer inden for uddannelsesområdet og yderligere styrke undervisning og uddannelse inden for diabetes.

Ulla Bjerre-Christen har siden 2016 været uddannelseschef på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). Her er hendes primære fokus at udvikle et videncenter for diabetes, forskning i uddannelse og at udvikle undervisningskoncepter, der får viden om diabetes ud både i Region Hovedstaden og nationalt.

Ulla Bjerre-Christensen er født d. 19. marts 1961 i Vordingborg. I dag bor hun i Virum sammen med sin mand Kjarten, som hun har to voksne drenge med. I fritiden er hun aktiv med løb, golf, kajak og sætter også stor pris på kulinariske oplevelser.