Venstre får ny folketingskandidat

"Jeg glæder mig over valget af netop Casper Pedersen, og ser frem til at få Casper valgt til Folketinget og på værdig vis sikrer, at Lyngbykredsen igen får en Venstremand, ligesom da Bertel Haarder i to årtier var valgt for Venstre i Lyngby," lyder det fra en meget tilfreds kredsformand, Jens Dissing Odgaard.

"Jeg sætter stor pris på vores medlemmers tillid, og går ydmygt til opgaven. Jeg glæder mig til at trække i arbejdstøjet. Lyngby er en helt unik kommune i en grøn oase, som huser både det store internationale erhvervsliv, men også et uddannelsesmiljø i verdensklasse som gør Lyngby helt unik. atter har et mandat fra Venstre på Christiansborg, som kæmper for et Danmark med internationalt udsyn, grønne løsninger og en erhvervspolitik som gør det attraktivt for virksomheder at være i Danmark" udtaler Casper Pedersen.