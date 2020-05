Velkommen tilbage: De store børn starter i skole på mandag

Det står klart efter et ekstraordinært møde i Børne- og Ungdomsudvalget tirsdag aften. Her vedtog et enigt udvalg rammerne for genåbningen.

"Vi har så mange i hver klasse her, at det nok ikke bliver muligt at have hele klasser samlet. Afstandskravet giver måske mulighed for, at vi kan tage tre klasser og dele dem i fire hold i stedet for, at hver klasse skal deles i to hold. Men vi har for eksempel mange tomandsborde, hvor der ikke kan sidde to elever, de ville sidde alt for tæt," fortæller skoleleder Susanne Carlsen i onsdagens udgave af Det Grønne Område.