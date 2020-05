Artiklen: Vejvrede i Virum: Måtte springe for livet

Vejvrede i Virum: Måtte springe for livet

Onsdag kl. 14.27 anmeldte en 60-årig mand, at han klokken 14.20 havde gået på Hummeltoftevej med en bekendt, da de var ved at blive påkørt af en bilist, der kørte frem for ubetinget vigepligt.