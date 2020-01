Vejret i Lyngby i fremtiden: Mindre sne, flere skybrud og sydeuropæisk sommer

"Om sommeren er bedste bud at gennemsnitstemperaturen vil stige fra 16,4 grader til 20,2 grader, hvis vi fortsætter udledningen af drivhusgasser. 20 grader er definitionen for et subtropisk klima, og det svarer til, hvad vi kender fra Sydeuropa," fortæller hun.

"Der kommer 24 procent mere regn om vinteren. Om vinteren ser vi dog ikke, at regnen bliver kraftigere, så det betyder, at vi oftere skal have regntøj på. Det kan også betyde, at områder, der bliver sumpede om vinteren, for eksempel fodboldbaner, bliver mere sumpede. Og steder, hvor grundvandet står højt, kan det blive en udfordring," siger hun.

"Når det kommer til regn, vil sommeren også minde mere om Sydeuropa med skybrud. Bedste bud er at Lyngby-Taarbæk vil opleve en fordobling i antallet af skybrud. Lige nu forventer vi skybrud hvert tredje år, i fremtiden vil der være to skybrud på tre år," fortæller hun og fortsætter: "Man kan forvente kraftigere regn med cirka 50 procent mere oveni. Det vil regne mindre, men regnen vil blive kraftigere."

Vandstanden stiger

Taarbæk vil som det eneste sted i kommunen også mærke konsekvenser i form af vandstigningen i Øresund.

"I det høje klimascenarie er bedste bud, at vandstanden stiger en halv meter. Det lyder måske ikke så dramatisk, men man skal huske, at det ekstra vand også er der under en stormflod," siger hun og fortæller, at det, vi i dag kender som en 20 årshændelse, i fremtiden vil ske hvert andet år.

"Det vil sige, at 20 årshændelsen vil være en stormflod på omkring to meter høj. Og vender man så det på hovedet, vil nutidens 20 årshændelse med en stormflod på halvanden meter ske hvert andet år," siger hun.

Og risikoen for, at det bliver meget værre, er også til stede.

"Der forskes meget i, hvad klimaforandringerne betyder for Antarktis. Der er en lille risiko for, at der kommer mere is ud fra Antarktis, og vi ved, at hvis det kommer, så stiger vandet, også i Danmark. Som det ser ud nu, er der fem procent risiko for, at vandstanden stiger 2,4 meter. Det kan stadig ændre sig meget, men spørgsmålet er, om vi er villige til at løbe den risiko," siger hun.