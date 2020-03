Se billedserie Odinsvej er næsten i perfekt stand ifølge Vejdirektoratet. Den får 0,08 skadespoint, som svarer til ?God tilstand?. Foto: Vejdirektoratet

Vejene er i okay stand - men: Der skal penge på bordet, mener Vejdirektoratet

Lyngby-Taarbæk Kommune bruger mindre end halvt så mange penge, som Vejdirektoratet anbefaler, hvis de kommunale veje skal holdes i ordentlig stand. Man bør finde pengene, lyder det fra udvalgsformand

09. marts 2020

På 39 kilometer kommunal vej i Lyngby-Taarbæk Kommune har Vejdirektoratet gennemført hovedeftersyn, og dommen lyder, at vejene er i fornuftig stand. Det står i rapporten, som Vejdirektoratet har udarbejdet i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune.

Vurderingen kommer dog med et men. Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune ikke fremover bruge flere penge på vejene, så vil de blive tilsvarende dyrere at vedligeholde.

"Det skal dog bemærkes, at fastholdes det nuværende budget og tilføres der ikke ekstra penge til vejene, vil disse over de næste år stige i skadespoint til et niveau, der på sigt vil blive dyrere for kommunen at vedligeholde," står der i rapporten.

Helt konkret anbefaler Vejdirektoratet, at Lyngby-Taarbæk Kommune hvert år de kommende fem år bruger 7,5 mio. kr. på vedligeholdelse af vejene.

Pengene skal findes Lyngby-Taarbæk Kommune har dog besluttet kun at bruge 3,3 mio. kroner på vejene i år.

"Man burde følge anbefalingerne, men det handler om at finde pengene. Og vi har lige haft et budget, hvor hver en krone er blevet vendt," siger formand for Teknik- og Miljøudvalget, Sigurd Agersnap (SF), som medgiver, at man risikerer, at en fremtidig rapport igen melder om offentlige veje, der kræver flere penge at vedligeholde.

"Det er en bunden opgave at forbedre vejene, og selv om vi sidste år fandt flere penge til vedligeholdelse, så er det ikke nok. Så de penge skal findes," siger han.

- Vejdirektoratet anbefalinger går på, at man bruger 7,5 mio. kr. hvert år i de kommende fem år. Kan man finde de penge i fremtiden?

"Man har tidligere sparet på vejene, og det synes jeg er fornuftigt nok, når man har et stramt budget. Man skal hellere spare på ting som veje end på skoler og børnehaver. Nu kan vi bare se, at besparelsen ikke holder i længden, og så er vi nødt til at finde pengene," siger han.

Ramt af besparelser Kigger man på penge til vedligeholdelse, er det et område, som de senere år er blevet beskåret af sparekniven. Forvaltningen oplyser, at den såkaldte slidlagspulje i 2012 var på godt 10 mio. kr. Det blev til otte mio. kr. i 2016 og godt 6 mio. kr. i 2017.

Pengene i puljen går dog ikke kun til veje. De går også til vedligeholdelse af stier og fortov.

"Det har bevirket et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb," vurderer forvaltningen.

I sidste valgperiode var Mette Schmidt-Olsen (K) formand for Teknik- og Miljøudvalget. Hun fortæller, hvorfor man valgte at spare på vedligeholdelsen.

"Det er vigtigt at understrege, at rapporten viser, at veje og stier overordnet set har et fornuftigt serviceniveau pt., men at der skal afsættes yderligere midler, hvis det også fremadrettet skal være tilfældet. Når vi over en årrække har reduceret budgettet på området, skyldes det, at andre anlægsarbejder og serviceudgifter har været mere nødlidende. Der er jo et loft over, hvad vi må bruge samlet set, og derfor er vi hele tiden nødt til at prioritere de områder, der er hårdest presset. I de kommende år vil den prioritering betyde, at der skal flere penge til vejområdet, mens andre områder så vil få lavere budgetter. Som reglerne er i dag, må vi nemlig ikke bare bruge flere penge," siger hun.

Lyngby-Taarbæk Kommune besluttede dog allerede sidste år at bruge 3,5 mio. kr. mere på vedligeholdelse af offentlige veje, stier og fortove.

Gør det smartere Sigurd Agersnap vurderer, at omkostningerne ikke nødvendigvis bliver større i fremtiden, fordi man ikke følger Vejdirektoratets anbefalinger.

"Man kan altid gøre ting smartere, så det er ikke sikkert, at det er for al fremtid, at man skal skaffe så mange penge," siger han.

- Hvordan kan man gøre det smartere?

FAKTA Vurdering af de kommunale veje





Vejdirektoratet vurderer vejenes tilstand ved at give dem skadespoint.

0-2 point kategoriseres som ’God tilstand’,

2-4 point er ’Acceptabel tilstand’,

4-9 point er ’Kritisk tilstand’ og

over 9 point er ’Uacceptabel tilstand’.

Lyngby-Taarbæk Kommunes veje får i gennemsnit 1,7 point. Gennemsnittet trækkes dog især op pga. Lyngby Omfartsvej, som får 4,72 point.

Vejdirektoratet anbefaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune hvert år de kommende fem år bruger 13,7 mio. kr. på vedligeholdelse. Heraf skal 7,5 mio. kr. bruges til de kommunale veje. Lyngby-Taarbæk Kommune bruger i øjeblikket 3,3 mio. kr.



Udvalgsformanden fortæller, at Lyngby-Taarbæk Kommune er i gang med arbejdet med at udbedre de offentlige veje.

"Man starter med de veje, som er mest udsatte. Det er en løbende proces, hvor prioriteringerne kan ændre sig undervejs, for eksempel hvis vejen skal graves op, og der skal lægges kabler. Det er dog ikke politikerne, der laver den løbende prioritering, det er en forvaltningsopgave," siger han.