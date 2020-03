Lyngby Omfartsvej er i så dårlig stand, at istandsættelsen kan blive en bombe under den kommunale økonomi, vurderer udvalgsformand. Foto: Lars Schmidt

Send til din ven. X Artiklen: Vejen er i kritisk tilstand: Omfartsvejen er "en bombe" under kommunens økonomi Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vejen er i kritisk tilstand: Omfartsvejen er "en bombe" under kommunens økonomi

Staten bør dog overtage ansvaret for Lyngby Omfartsvej, da Lyngby-Taarbæk Kommune er den eneste kommune i landet, der ejer motorvej, siger udvalgsformand

Det Grønne Område - 09. marts 2020 kl. 18:00 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Én særlig udfordring for Lyngby-Taarbæk Kommune i de kommende år bliver, hvordan man har i sinde at få Lyngby Omfartsvej i ordentlig stand.

Vejdirektoratet vurderer, at omfartsvejen er i kritisk tilstand. Det viser en rapport, som man har udarbejdet i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune.

Det er især den kommunale motorvejs dårlig stand, der trækker den generelle bedømmelse af de kommunale veje ned. Hvor de kommunale veje hovedsageligt vurderes som værende i god stand, vurderes omfartsvejen altså til at være i kritisk tilstand.

Forvaltningen i Lyngby-Taarbæk Kommune oplyser, at man er i gang med at undersøge, hvad det vil koste at istandsætte Lyngby Omfartsvej.

I foråret forventer man at være klar til at fremlægge det økonomiske behov som en politisk sag.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Sigurd Agersnap (SF), vurderer, at det kommer til at blive en dyr omgang.

"Det er en stor regning, og det er klart den dyreste vej at vedligeholde. Men rapporten fra Vejdirektoratet viser, at det er nødvendigt," siger han og fortæller, at han ikke på nuværende tidspunkt kan være mere konkret om, hvor stor en regning, der er tale om. Men:

"Det kan være en bombe under økonomien. Vi skal kæmpe med næb og kløer for at få staten til at overtage vejen. Men hvis statens eneste hensyn er at spare penge, så kommer det ikke til at ske," siger han.

Staten bør overtage Lyngby-Taarbæk Kommune er nemlig den eneste kommune, der har ansvaret for en motorvej, fortæller Sigurd Agersnap. Men det mener han ikke er rimeligt.

"Det skal ikke være Lyngby-Taarbæks borgere alene, der skal betale for vedligeholdelse af Lyngby Omfartsvej, for den er en del af det strategiske vejnet omkring København. Vi er den eneste kommune, der ejer sådan et stykke motorvej, og jeg ved ikke, hvorfor man ikke tidligere har fået staten til at overtage vejen," siger han og fortsætter:

"Vi skal arbejde på at få den sendt tilbage til staten. Det må være deres opgave at vedligeholde den, for man kan ikke kræve, at Lyngby-Taarbæks borgere betaler for, at borgere fra andre kommuner kan komme hurtigt ind til København," siger han.

"Hvis staten mener, at det er en kommunal vej, så må det være sådan, at vi også bestemmer, hvordan den skal bruges. Den er en støjplage for hele Lyngby og Sorgenfri, så hvis vejen er vores, burde vi overveje at sænke farten," siger han og fortæller, at han har nævnt det for transportminister Benny Engelbrecht (S).

"Han tog ikke varmt mod ideen. Men hvis vi kommunalbestyrelsesmedlemmer bliver ved med at nævne det for vores transportordførere, så kan det forhåbentlig rykke noget. Vi er ikke blevet lovet noget, men man skal forhandle en infrastrukturaftale i Folketinget, og her vil det være oplagt, at staten overtager Lyngby Omfartsvej. Det bliver en kamp opad bakke, men vi må knokle på med alt, hvad vi har," siger han.