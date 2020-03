Lyngby-Taarbæk Kommune får en del henvendelser om ældre borgere, der har problemer med fortove, som ikke er vedligeholdt tilstrækkeligt. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Vejdirektoratet: Fortovene i Lyngby har behov for hurtigt at blive sat i stand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vejdirektoratet: Fortovene i Lyngby har behov for hurtigt at blive sat i stand

Fortovene har det største behov for vedligeholdelse, så Lyngby-Taarbæk Kommune har prioriteret området ved at følge Vejdirektoratets anbefalinger om at bruge flere penge

Det Grønne Område - 09. marts 2020 kl. 15:00 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om de kommunale fortove generelt er i acceptabel stand, bør Lyngby-Taarbæk Kommune straks forbedre dem, hvis tilstanden ikke skal gå fra acceptabel til uacceptabel. Det viser en analyse fra Vejdirektoratet, som er lavet i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune.

"Hovedparten af fortovene er registreret i den midterste kategori, acceptabel, men da mange af fortovene er anlagt i 50'-70'erne, må det forventes, at inden for den nærmeste fremtid, vil en stor mængde fortove blive ringere og dermed lande i kategorien mindre gode og uacceptable," skriver man i rapporten og fortsætter:

"I teorien forventes der samlet set at være 23 procent af det samlede fortovsareal i kategorien mindre god og uacceptabel i år 2024, hvis der ikke gøres noget inden da. Det anbefales derfor, at der afsættes ekstra midler til at hæve serviceniveauet på fortovene."

Vejdirektoratet anbefaler, at kommunen bruger 5,1 mio. kr. på vedligeholdelse af fortovene. Den anbefaling har politikerne valgt at følge.

Mest presset Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Sigurd Agersnap (SF), fortæller, hvorfor man har valgt at følge anbefalingen angående fortove, når man ikke har valgt at følge anbefalingerne om de kommunale veje.

"Presset er størst på fortovene, og vi mangler virkelig at gøre noget. De 3,5 mio. kr. ekstra, vi har valgt at bruge på vedligeholdelsen, bruges fortrinsvist på fortovene. Vi får en del henvendelser om, at ældre mennesker især i Virum vælter pga. fortovenes stand, og det kan vi ikke have," siger formanden.

Ligesom det gør sig gældende for de kommunale veje, skyldes fortovenes tilstand, at man gennem en årrække har sparet på vedligeholdelsen i kommunen, fortæller Sigurd Agersnap.

"Men nu opprioriterer vi fortovene igen. Der er dog et efterslæb. Man har haft en idé om, at man kunne spare, og det har vist sig, at det ikke har kunnet lade sig gøre. Man kan nogle gange gøre tingene smartere, men der er selvfølgelig en sammenhæng mellem pengene, man bruger, og så kvaliteten," siger han.