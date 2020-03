Vejarbejder blev truet og påkørt med vilje af vred bilist ved spærringen på Buddingevej

Da en vejarbejder gjorde opmærksom på, at der var indkørsel forbudt, blev han truet og påkørt af en mandlig bilist i en sort VW

En 42-årig mandlig vejarbejder blev klokken 13.00 påkørt på knæet med lav fart af en mandlig bilist, som kørte på Buddingevej, mens der var kørsel forbudt grundet vejarbejde. Da den 42-årige påpegede dette over for føreren, blev han truet med at blive sparket i hovedet, ligesom føreren kastede en plastikflaske efter ham. Herefter kørte bilisten fra stedet.