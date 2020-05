Vej-vrede i Hovedgaden: Bilister i tumult efter hasarderet kørsel

En 57-årig mandlig bilist fra Kgs. Lyngby kom kl. 16.32 kørende ad Lyngby Hovedgade, da en bil kom kørende hasarderet bagfra og over for rødt lys.

Da bilen blev ved med at ligge helt tæt bag den 57-årige, valgte han at stoppe bilen og stige udfor at påtale førerens kørsel. Det resulterede i, at føreren af den anden bil begyndte at råbe af den 57-årige og sparke til dennes bil med ridser til følge.