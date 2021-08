Foto: Bjørn Nielsen Foto: www.bpln.dk

Vanvittige vandmængder på Virum Skole

Dræn og faskine kunne ikke klare mandagens og tirsdagens regnmængder og vandet stod 30 centimeter højt i skolens kælderskakte

Det Grønne Område - 18. august 2021 kl. 16:32 Af Pernille Borenhoff

Mandag og tirsdag væltede regnen ned i så store mængder og i så langt et tidsrum, at kældre og skakter på Virum Skole blev fyldt med vand, der også nåede at sivede ind under dørene til Klub Kolle.

Normalt opsuges vandet af store faskiner, der ligger under boldbanerne, men ifølge ejendomsdriftschef Jesper Skjødt Wiberg, Center for Areal og Ejendomme, var situationen de to dage meget ekstrem.

"Hele boldbanearealet blev fyldt med vand, der tog grene og jord med, så kloakken blev stoppet. Og vand har det jo med at søge nedad og søgte derfor til kælderskakterne, hvor vandet på et tidspunkt stor cirka 30 centimeter højt," siger Jesper Skjødt Wiberg, der aldrig set noget tilsvarende hverken på Virum Skole eller i det hele taget.

Kommunen har en serviceaftale med både kloakfirma, servicefirma og beredskab, der har været på stedet for dels at suge vandet op og dels for at opsætte affugtere.

"De tager løbende målinger, og når der ikke er mere vand i affugterne, så finder vi ud af skadernes omfang, og hvad der herefter skal ske. Det er klart, at vi skal forholde os til de øgede vandmængder, og det er også en del af kommunens investeringer at blive i stand til at klare klimaudfordringerne.

På sigt skal vi kigger på, hvordan vi kan dimensionere faskinerne, og så skal vi kigger på belægningen på skolerne og sikre os, at vandet ikke løber ned mod bygningerne, men bliver på boldbanen. Vi vil hellere have en boldbane under vand end have vand i bygningerne," siger Jesper Skjødt Wiberg.