Bremsespor på kørebanerne er de mest åbenlyse tegn på, at der finder ræs og motortræf sted på DTU - her på Knuth-Wintherfeldts Allé. Foto: Lars Schmidt

Vanvidskørsel og natlig motorlarm: Hundredevis af biler mødes - nu vil borgmesteren stoppe det

På og omkring en parkeringsplads i hjertet af DTU mødes hundredevis af biler og motorcykler hver fredag og lørdag. Det generer naboerne, og DTU vil ikke acceptere, at det finder sted. Nordsjællands Politi er svære at få til at forholde sig til problemet.

Det Grønne Område - 26. august 2021 kl. 11:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Det startede under coronanedlukningen og er fortsat hen over sommerferien og nu også efter ferien: Store motortræf nærmest hver weekend på og omkring en af de store parkeringspladser dybt inde på DTU's område.

Ikke nok med, at det larmer, så man kan høre det flere kilometer væk. Der svines også, og i nogle tilfælde er der også meldt om, at der køres gaderæs.

Ifølge Det Grønne Områdes oplysninger mødes flere hundrede biler til træf på parkeringspladsen mellem Knuth-Wintherfeldts Allé og Henrik Dams Allé i hjertet af DTU.

De gasser op, hører høj musik - og fortsætter så til gaderæs et eller andet sted i Storkøbenhavn. Gaderæs arrangeret af sammenslutningen Striben København, der sørger for, at der kan køres gaderæs blandt andet på Stamholmen i Hvidovre, Strandboulevarden på Østerbro og andre steder i det storkøbenhavnske.

Nu vil både DTU og borgmester Sofia Osmani have gjort noget ved problemet, som generer mange lokale borgere.

Hvad Nordsjællands Politi kan og vil gøre ved larmen og den voldsomme trafik, vides ikke.

For selv om Det Grønne Område spurgte til det så tidligt som onsdag i sidste uge, har det ikke været muligt at få en kommentar fra Nordsjællands Politi inden deadline.

Politiets rolle En borger, der bor halvanden kilometer fra parkeringspladsen, i Lundtofteparken, og som ønsker at være anonym, har fulgt de mange motortræf.

"Det er vokset voldsomt med deltagelse af flere hundrede biler og motorcykler hver weekend. Problemet er støj fra voldsom opgassen og uforsvarlig og voldsom kørsel til og fra området. Man skal jo helst ankomme til træffet med stand - det vil sige med gaspedalen i bund," siger borgeren, der selv har forsøgt at få både DTU og politet til at skride til handling.

"Lørdag den 7. august ringede jeg ved 22-tiden til vagten på DTU. Han var naturligvis bekendt med larmen fra motortræffet. Det havde stået på længe. Beskeden fra den vagt, han afløste, var, at de ikke kunne gøre noget udover at henvise til politiet. Fredag den 13. august talte jeg tilfældigvis med en betjent, der var stået ud af sin patruljevogn. Der var pænt meget motor og musik støj," fortæller borgeren: "Betjenten sagde, at de udmærket kendte træffet. De kunne ikke forhindre det, da området var offentlig parkeringsplads, og det ikke var ulovligt at parkere sin bil der. Adspurgt til larm og acceleration syntes han ikke, det var særlig slemt, for som han sagde: 'Man stopper jo heller ikke en fodboldkamp, fordi der er 10 idioter blandt tilskuerne'. Jeg havde svært ved at se sammenhængen, men betjenten ønskede ikke at diskutere mere. Udtalelsen om fodboldkampen var nok lidt uoverlagt frisk, men illustrerer ganske godt, at politiet i øjeblikket ikke ønsker at foretage sig noget for at stoppe disse stærkt generende træf - desværre."

Det har ikke været muligt at få politiet til at kommentere denne udlægning.

Vil ikke acceptere På DTU ønsker man ikke at lægge hverken vejnet eller parkeringsplads til motortræffene. For man har ikke givet tilladelse til disse træf.

"DTU kan i sagens natur ikke acceptere, at sådanne arrangementer uden tilladelse finder sted på campus, og vi vil tage skridt til at dette bringes til ophør, om nødvendigt med politiets hjælp," siger DTU's universitetsdirektør, Claus Nielsen, til Det Grønne Område:

"Vi har haft lejlighed til at grave dybere i sagen og fra vores vagtselskab erfaret, at sagen har et større omfang end først antaget. Vi har fået oplyst, at der har været samlet et større antal motorkøretøjer de sidste fem-seks lørdage, som har udvist støjende adfærd, blandt andet ved at gasse op. Egentligt motorræs er ikke observeret. Derudover er der blevet efterladt en del affald på området. Alle hændelser er blevet meldt til politiet af vagtselskabet, men disse har ikke i situationen kunnet prioritere indgriben."

Kommunen vil hjælpe Den megen larm og trafikken med til og fra DTU har heller undgået borgmester Sofia Osmanis opmærksomhed. Og det har harmdirrende opslag på Facebook heller ikke.

Borgmesteren ønsker at hjælpe DTU med at få løst problemet. Hun er klar til at få undersøgt, om der skal laves fartdæmpende foranstaltninger i området.

Men selv om hun på Facebook gik med på en spøg om sømmåtter og partisansøm, så er dét løsninger, hun naturligvis ikke går ind for, siger hun til Det Grønne Område:

"Det var en borger, der kækt foreslog det som løsning, og jeg kvitterede blot med et glimt i øjet og forhåbentlig, så ingen var i tvivl om, at jeg hverken opfordrede til eller billiger selvtægt. Borgerens forslag - og mit svar - udtrykker snarere den afmagt, man til tider kan føle. Både som borger og politiker. For det er da frusterende, at man ikke hurtigt og effektivt kan sætte en stopper for vanvidskørsel og natlig motorlarm! Men tingene er ofte langt mere komplekse, end de hurtige løsninger. Det tror jeg alle, der har fulgt tråden, kan forstå," siger hun - og understreger:

"Og nej, jeg har selvfølgelig ikke i ramme alvor spurgt forvaltningen til den løsning. Jeg kan godt selv regne ud, at den hverken er lovlig eller hensigtsmæssigt. Det tror jeg iøvrigt også, at forslagsstilleren kan."

Kontakter DTU Så til at starte med handler det fra kommunens side om at få en dialog med DTU.

"Jeg har på baggrund af borgerhenvendelser i sidste uge bedt forvaltningen kontakte DTU for at høre, hvordan de håndterer problemet, herunder om vi kan være behjælpelige i forhold til at få uhensigtsmæssig adfærd stoppet. DTU er opmærksomme på problemet. I forhold til politiet, så kan vi ikke pålægge dem at kigge forbi, men jeg har bedt forvaltningen gøre politiet opmærksom på, at den adfærd, der udvises, er til stor gene for borgerne," fortæller Sofia Osmani:

"Som jeg ser det, er der tre mulige håndtag. DTU's egne vagter kan rondere området, politiets kan rykke hurtigere ud og, hvis DTU som ejer ønsker det, kan muligheden for fartdæmpende foranstaltninger i området undersøges. Jeg tænker at alle tre tiltag vil være fornuftige, så der igen kan blive nattero og tryghed. Når det er sagt, er det dog også nødvendigt at sige, at det ikke i sig selv er ulovligt at mødes på en offentlig parkeringsplads - og den del af adfærden er derfor vanskelig at regulere. Høj musik, vedvarende larm og hasarderet kørsel er derimod naturligvis ulovligt og skal stoppes af politiet," fastslår borgmesteren.