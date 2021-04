Foto: Jens Wollesen

Vanvidskørsel og dramatisk anholdelse

Narkopåvirket bilist uden førerbevis kørte 200 km/t på motorvej og over 100 km/t i Værløse, hvor han var tæt på at påkøre en fodgænger

12. april 2021

Det var et rent held, at hverken bilister eller gående kom til skade, da politiet i går søndag kl. cirka 20.15 på Helsingørmotorvejen blev opmærksomme på en bil, der var påført stjålne nummerplader.

Ved Lyngby i sydgående retning ved Lyngby signalerede en patrulje til føreren af bilen, at han skulle standse.

Det havde han dog ikke i sinde at gøre. I stedet forsøgte han at køre fra patruljen.

Adskillige patruljer assisterede herefter med eftersættelse af bilen, hvor føreren blandt andet kørte over 200 km/t på motorvejen, over 100 km/t i en byzone og i Værløse var tæt på at påkøre en fodgænger.

Eftersættelsen fortsatte ind i Københavns Vestegns politikreds, hvor patruljer herfra også blev sendt til at assistere med standsning af bilen. Køretøjet kørte derefter igen ind i Nordsjællands politikreds, hvor det på Lejrevej i Kirke Værløse blev bragt til standsning klokken 20.33, og bilens fører samt to passagerer blev anholdt på stedet.

Narkopåvirket

Føreren af bilen, en 43-årig mand uden kendt adresse, blev sigtet for narkokørsel, idet han formentlig havde ført bilen under påvirkning af euforiserende stoffer. Han blev også sigtet for at forvolde fare for andres liv eller førlighed grundet hans kørsel og for at køre bil, selv om han ikke havde generhvervet sin førerret.

Både føreren og de to passagerer, en 39-årig mand fra Nærum og en 36-årig mand fra Birkerød, blev sigtet for indbrud et ukendt sted, da der ved ransagning af bilen blev fundet genstande, som kunne benyttes til at begå indbrud.

Derudover blev de sigtet for brugstyveri af køretøjet, tyveri af nummerplader samt besiddelse af en moderat mængde amfetamin.

Bilen blev grundet vanvidskørsel beslaglagt med henblik på konfiskation.

Føreren af bilen fik efterfølgende udtaget en blodprøve, som skal fastslå de præcise omstændigheder omkring hans eventuelle narkopåvirkning.