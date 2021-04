Se billedserie Turen endte på Klampenborgvej. Foto: Bjørn Nielsen, Byrd Foto: B. Nielsen Mobil: 40191777

Vanvidskørsel: Så hurtigt kørte 24-årig gennem Lyngby

Det kunne have endt helt galt, da en 24-årig mand fra Lyngby torsdag morgen nægtede at standse for politiet og i stedet trykkede på speederen

Det Grønne Område - 08. april 2021 kl. 11:55 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Heldigvis kom ingen til skade, da en vanvidsbilist tidligt torsdag morgen forsøgte at flygte fra politiet.

Dramaet startede klokken 05.08, da en patrulje forsøgte at bringe en personbil på Lyngby Hovedgade til standsning. Det var føreren af bilen dog ikke interesseret i, og han valgte derfor at prøve at køre fra patruljen. I den forbindelse kørte han blandt andet over for rødt og i den modsatte vognbane ved Klampenborgvej med en hastighed på ca. 200 km/t.

På Klampenborgvej nær Sorgenfrigårdsvej påkørte han et skilt, hvorefter han forlod bilen og forsatte sin flugt til fods. Han blev dog hurtigt derefter standset af patruljen, hvorefter den24-årige mand fra Lyngby blev anholdt. Han blev derefter sigtet for at forvolde fare for andres liv eller førlighed samt for spirituskørsel, idet han formentlig havde ført bilen med en promille over det tilladte.

Mandens bil blev grundet vanvidskørsel ved den lejlighed beslaglagt med henblik på konfiskation, og han blev derefter kørt til hospitalet, hvor en blodprøve blev udtaget, og der venter nu svar på den for at fastslå hans eventuelle præcise promille. Det oplyser Nordsjællands Polit.

