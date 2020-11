8.a fra Lyngby Private Skole var naturligvis glade, da de midt i skolernes motionsløb fik at vide, at de havde vundet.

Vandt DM i genforening: 'Rigtig dejlig historie, for klassen har ry som en lidt vild klasse'

For at nå frem til finalen, der blev afholdt torsdag inden efterårsferien, havde der været et udskilningsløb i tre runder. Og her havde eleverene blandt andet vist, at de var godt inde i det faglige stof, og at de på en kreative måde kunne formidle deres viden om genforeningen.