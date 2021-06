-Ejendommen er sat til salg i et offentligt udbud, hvor enhver kan byde på ejendommen. Ingen har forrang i den proces, siger borgmester Sofia Osmani. Foto: Lars Schmidt

Send til din ven. X Artiklen: Vandrerhjem: Kommune søger rådgivning hos Ankestyrelsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vandrerhjem: Kommune søger rådgivning hos Ankestyrelsen

Borgmesteren fortæller, at man nu undersøger, om kommunen kan undgå et udbud af vandrerhjemmet i Raadvad ved at sælge til en fond. Der er formentlig to fonde i spil: Knivfabrikkens og forpagternes.

Det Grønne Område - 30. juni 2021 kl. 11:45 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

I sagen om udbud og salg af vandrerhjemmet i Raadvad er Lyngby-Taarbæk Kommune - som i sagen med udbud og salg af Lyngby Stadion - gået til Ankestyrelsen i jagt på gode råd.

I den aktuelle sag har kommunen spurgt Ankestyrelsen, om et salg af det kommunalt ejede vandrerhjem kan ske til en fond uden, at salget kommer i udbud.

Et sådan salg uden udbud er næppe lovligt, siger borgmester Sofia Osmani (K) i et interview med Det Grønne Område. Men for en sikkerheds skyld spørger man nu Ankestyrelsen.

"Vi har valgt at spørge Ankestyrelsen, om salget i en helt særlig situation, hvor der eksempelvis skal ske samdrift med andre aktører i området, kan ske salg til en fond uden udbud."

Siger styrelsen god for en sådan handel, er det, hvad de nuværende forpagtere af vandrerhjemmet ønsker. Og i baggrunden venter en anden fond, den nyoprettede Fonden Raadvad Fabrik, som en mulig køber. Men det er rene gætterier.

"Vi kan ikke sælge til lejerne sådan, som det er sket med fabrikken. For det første har vandrerhjemmet ingen lejer. Det har haft en forpagter, men den kontrakt er udløbet. For det andet er Freja Ejendomme, som har solgt knivfabrikken, modsat kommunen, ikke underlagt regler om offentligt udbud," siger borgmesteren, som ikke har forståelse for, at forpagterparret føler sig forskelsbehandlet i forhold til, at man fra kommunens side kæmpede hårdt for de erhvervsdrivende i Raadvad

"Nej. Dels er der tale om forskellige ejere, dels om forskellig lovgivning. Dertil kommer, at der i fabrikken er erhvervslejere, mens det på vandrerhjemmet har været en forpagtning. Forpagtningskontrakter udløber - det gør erhvervslejemål ikke. Vandrerhjemmet har i forvejen egen matrikel. Det havde statens forskellige ejendomme ikke," siger Sofia Osmani og understreger, at hun da bestemt bliver berørt af forpagterparrets situation:

"Ja, naturligvis. Men vilkårene har været kendt siden forpagtningens indgåelse. Og ambitionen om at afhænde Raadvad har været kendt i over et år. Jeg tror, at alle i Økonomiudvalget kan forstå deres ønske om at blive og købe stedet uden et offentligt udbud, men det ønske kan vi jo ikke bare imødekomme. Det ville være i strid med alle regler."

Derfor lige nu Efter mere end et år med voldsomt nedsat aktivitet på grund af coronakrisen skal forpagterparret stoppe på Lyngby Vandrerhjem - inden årets bedst indbringende tid, sommeren, sætter ind for alvor.

Hvorfor ikke lade forpagterne få sommerens indtjening med? Hvorfor skal vandrerhjemmet i udbud lige nu og her?

"Kontrakten er udløbet, og derfor giver det mening at få salget klarer hurtigst muligt, så stedet igen kan komme i drift. Forpagter har kendt vilkårne og har længe været klar over, at stedet ikke kunne driftes videre denne sommer. Uden en kontrakt kan aktiviteterne naturligvis ikke fortsætte," fastslår Sofia Osmani.

Borgmesteren forklarer, at salget af Lyngby Vandrerhjem sker til det, hun kalder 'højeste konditionsmæssige bud':

"Det betyder, at salget går til den, der kommer med det højeste bud, som lever op til udbudskriterierne. Så hvis nogen for eksempel kommer med et meget højt bud, men ikke vil drive stedet videre med overnatning og i stedet omdanne det til eksempelvis ejerlejligheder, så vinder de ikke, selv om de måske har budt højest. For anvendelsen er ikke i overensstemmelse med de krav, der er stillet i udbuddet og i lokalplanen."

Sofia Osmani afviser samtidig over for Det Grønne Område, at der ligger en underhåndsaftale mellem kommunen og advokat Knud Foldschack, der repræsenterer den nystiftede Fonden Raadvad Fabrik:

"Fra kommunalbestyrelsens side har der været et ønske om et samlet ejerskab i Raadvad, hvilket enhver, der har spurgt, har fået oplyst. Præcis som de er blevet oplyst om, at det ikke umiddelbart er lovligt at sælge uden udbud og, at ønsket derfor ikke umiddelbart kan realiseres. Ejendommen er derfor sat til salg i et offentligt udbud, hvor enhver kan byde på ejendommen. Ingen har forrang i den proces," understreger hun.

Svarer ikke på breve Forpagterparret retter i Det Grønne Område skarp kritik mod borgmesteren, som ikke har svaret på skriftlige henvendelser fra parret, men som samtidig kan bruge tid på Facebook på at svare på mere eller mindre seriøse spørgsmål i sagen.

Til det siger Sofia Osmani: "Når jeg som borgmester modtager et brev, journaliseres det, og der kvitteres for modtagelse. Rent politiske henvendelser besvarer jeg selv, men når der som her er tale om en henvendelse i en konkret sag, der håndteres af ejendomskontoret og omhandler en specifik kontrakt, så er mailen videresendt til besvarelse af ejendomskontoret, så der er helt klare linjer," siger hun:

"På Facebook indgår jeg i en politisk debat, hvor jeg forklarer politiske beslutninger og holdninger, men jeg sagsbehandler ikke og svarer ikke på konkrete forhold i en specifik kontrakt. Det er forvaltningens opgave. Der er derfor også stor forskel på debatten på Facebook og en skriftlig dialog med en kommune."

relaterede artikler

Forpagterpar skal flytte fra deres vandrerhjem i Raadvad 23. juni 2021 kl. 11:45