Vandet forsvandt fra sø: Beboere fik søer i baghaven

Det var noget af et syn, der mødte beboerne på Malerbakken, da de tirsdag morgen slog øjnene op.

For i baghaven havde de fået nogle rimeligt store søer.

En af beboerne på vejen skrev til avisen, at hun undrede sig over, hvor vandet kom fra. Og tilføjede, at hun havde svært ved at få kontakt til en person, der kunne hjælpe med opklaringen.