Valgkamp uden plakater

VALGPLAKATER De Radikale i LTK var i DGO d. 12/05 ude med en historie om, at de vil gøre valgkampen grønnere med genbrugsmateriale til deres plakater. I sig selv en god start på miljøproblemet med valgplakater. Men nu er det ikke miljøet, der har bedt om at få plakaterne op eller borgerne. Jeg mangler endnu at møde en borger der glæder sig til at få plakaterne op, eller har fremsat et borgerforslag om at de skal op hvert år, fordi man savner dem.