Valg til Seniorrådet er aflyst, hvis ikke Lyngby-Taarbæk Kommune forlænger fristen. Det håber rådets nuværende formand, Jørn Gettermann, personligt. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Valget til Seniorrådet riskerer at blive aflyst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Valget til Seniorrådet riskerer at blive aflyst

For få kandidater betyder, at der bliver fredsvalg til Seniorrådet. Forhåbentlig forlænger kommunen opstillingsfristen, siger formand for rådet

Det Grønne Område - 04. oktober 2021 kl. 08:38 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

Kun otte borgere stiller op til valg af et nyt Seniorråd. Og da rådet har plads til ni medlemmer, er der ikke meget valg over dét. Det fortæller Seniorrådets formand, Jørn Gettermann, til Det Grønne Område.

"Der er én mindre, end der skal vælges, og fristen er udløbet. Så der bliver et fredsvalg, hvor vi alle vælges," siger han og fortæller, at det er første gang, at det er sket.

"Der har været kampvalg hver eneste gang. Sidste gang var der 12-13 personer, der stillede op. Sådan har det altid været," siger han og fortæller, hvorfor han tror, at der ikke er flere, der er stillet op: "Man kan ikke sige, at Seniorrådet har levet et stille liv, så det kan ikke være årsagen. Vi har været på banen med at påpege problemerne, så set i det lys burde der være langt flere, der vil være med," siger han.

Nu er det op til Lyngby-Taarbæk Kommune, om man vil forlænge fristen for opstilling i håb om at være et valg. Det håber Jørn Gettermann, som her giver udtryk for sin personlige holdning:

"Jeg håber, at fristen bliver forlænget, for et kampvalg er alt andet lige mere demokratisk," siger han og tilføjer:

"Vi er udkommet med et tillæg i Det Grønne Område. Det giver forhåbentlig interesse for Seniorrådet, og så håber jeg, at kommunen benytter sig af muligheden for at forlænge fristen."

Det Grønne Område har spurgt kommunen, om man ønsker at forlænge fristen. Man vil dog først melde noget officielt ud, når kommunalbestyrelsen har behandlet sagen på deres møde 7. oktober.