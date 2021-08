Se billedserie Christoph Bastrup havde ikke den tid, som partiarbejdet krævede.

Valget står for døren: Derfor trækker S-formanden stikket

Christoph Bastrup kunne ikke kombinere skæve arbejdstider med formandsposten i Socialdemokratiet. Han overlader posten til næst- formand Peter Jørgensen.

Det Grønne Område - 25. august 2021

Der er kun få måneder til kommunalvalget, og der er uroligheder på den socialdemokratiske bagsmæk.

På generalforsamlingen i sidste uge valgte hele tre medlemmer at forlade bestyrelsen. Det ene var partiets formand gennem det seneste års tid, Christoph Bastrup, der på tæsklen til efterårets kommunalvalg har kastet håndklædet i ringen og er blevet afløst af næstformand Peter Jørgensen.

Der er dog ikke noget dramatik i udskiftningen, understreger Christoph Bastrup over for Det Grønne Område:

"Jeg har valgt at stoppe, fordi jeg arbejder på skæve tidspunkter. Jeg møder kl. 3.00, og det er svært at forene med partiarbejde og møder om aftenen," forklarer han - og uddyber:

"Jeg har måtte skære i mine aktiviteter, og derfor valgte jeg at beholde mit hverv i menighedsrådet og afdelingsbestyrelsen i Lundtofteparken."

På generalforsamlingen blev næsteformand Peter Jørgensen, der egentlig havde tænkt sig at træde i baggrunden, valgt som ny formand.

Christian Jespersen blev valgt som kasserer. André Boas og Ann Wæhrens blev genvalgt til bestyrelsen. Henning Andersen og Simon Pihl Sørensen blev nyvalgt. Lizz Kramer Mikkelsen blev suppleant

"Jeg havde jo egentlig besluttet mig for at træde lidt i baggrunden. Men kommunalvalg er en kæmpe opgave. Vores formand ønskede at trække sig før sommeren, og derfor valgte vi en ny efter sommeren," siger Peter Jørgensen:

"Jeg glad for, at vi kan stille med et stærkt hold i bestyrelsen. Vi havde brug for nogle, der har prøvet det før. Vi har et virkeligt godt hold af kandidater til kommunalvalget, og de fortjener organisationens opbakning. Nu er vi i arbejdstøjet og den næste tid står på urafstemning blandt kandidaterne og valgkampforberedelse," siger han - og er optimistisk:

"Vi tror på et godt valg. Der er brug for et parti, der sætter ældre, børn og miljøet på dagsordenen. Det er ikke så meget pressesager, men borgernes helt almindelige problemer, der skal repræsenteres ved forhandlingsbordet. Med Socialdemokratiet ved man, at man har et parti, der altid tager ansvar - også når det er hårdt."