Se billedserie Der er omkring 120 medlemmer i 3. Lyngby Gruppe. Pressefoto Foto: Jan Nielsen

Vær spejder for en dag: Prøv fællesskabet, ansvaret og legen hos spejderne søndag

3. Lyngby Gruppe er vært ved arrangementet 'Spejder for en dag' den 22. august

Det Grønne Område - 22. august 2020 kl. 10:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kom og vær med lørdag 22. august. Der er nemlig 'Spejder for en dag' fra klokken 11 til 16 hos 3. Lyngby Gruppe.

"Spejder er meget mere end lejrbål, sanglege og knivbevis. Spejder er også fællesskab, venskab, ansvar, sjov og ballade. Hos 3. Lyngby Gruppe starter det nye spejderår snart, og vi glæder os til igen at byde velkommen til nye og gamle spejdere. Hvis du gerne vil have en lille forsmag på spejderlivet, så kom og gå på opdagelse i vores spejderhus og have, når vi holder åbent hus på Christian X's Allé i Kongens Lyngby," skriver 3. Lyngby Gruppe i en pressemeddelelse.

I gruppen er der spejdere i alderen tre til 88 år, så der er helt sikker også en plads til dit barn, eller til dig. Forældre kan deltage med børnene, nyde en kop kaffe eller få en snak med spejderlederne, der viser i praksis, hvor sjovt det er, skriver gruppen og fortsætter:

Forskellige grupper

"3. Lyngby Gruppe er en velfungerende KFUM-spejdergruppe med cirka 120 medlemmer. Man kan starte hos familiespejderne med sin familie, fra man er tre år. Fra børnehaveklasse kan man blive bæver, og når man går i 2. klasse kan man blive ulveunge. Juniorspejderne starter fra 4. klasse og Spejdertroppen fra 6. klasse. Med aldersinddelingen sikrer spejdergruppen, at det bliver ved med at være sjovt og udfordrende at være spejder."

Som spejder er man ude i naturen, man bliver god til at samarbejde, og man udfordrer sig selv og hinanden på ture, løb og lejre. Som spejder lærer man gennem at gøre ting. Det vil sige, at man lærer selv at finde løsningen på en opgave frem for, at de voksne fortæller præcis, hvordan det skal gøres.

Læs mere her på 3Lyngby facebook eller på hjemmesiden www.3lyngby.dk. Du kan se på hjemmesiden, hvornår de forskellige grupper holder spejdermøde eller du kan sende en mail til gruppeleder@3lyngby.dk.

'Spejder for en dag' kræver ikke tilmelding,