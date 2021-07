Se billedserie Projektet er inspireret af et tilsvarende projekt i Haderslev, hvor borgerne i den grad fattede strikkepindene og fik skabt liv på Jomfrustien. Foto: Haderslev Butikker

Vær med til at strikke Lyngby Hovedgade lidt festligere

Synes du, at der mangler lidt kulør på Lyngby Hovedgade, og savner du tilmed et hyggeligt kreativt ferieprojekt, så vil du måske være med til at strikke for Lyngby.

Det Grønne Område - 09. juli 2021 kl. 13:45 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Ideen med projektet er at gøre den nordlige ende af Lyngby Hovedgade lidt mere festlig. Til det skal der bruges en masse farverige strikkede eller hæklede vimpler, der skal hænge på wirer på tværs af gaden.

Håbet er at mobilisere byens små og store kreative sjæle i et fælles projekt, der endegyldigt kan signalere at livet nu for alvor er vendt tilbage til Kongens Lyngby oven på et lidt tungt corona-år.

Sådan gør du Retningslinjer

For at guirlanderne af strikkede vimpler får et ensartet udtryk, så skal vimplerne have nogenlunde samme størrelse.



De skal måle ca. 30 cm på det bredeste stykke, ende i en spids på 4 cm i bredden og være ca. 50 cm i højden. Lidt kraftige i "stoffet" svarende til at hækle eller strikke på pind/nål 6mm. De skal være i klare farver fx kongeblå



Og vi ved, at mange netop under nedlukningen har fået smag for at strikke. Så har du allerede forsynet hele din omgangskreds med hjemmestrikkede karklude, så er her et nyt og godt sommerprojekt at kaste sig over.

Målet er at indsamle vimpler i glade og klare farver. Har Lyngbys-borgere været flittige nok med strikkepinde og hæklenål hen over sommeren, så er planen, at den første række af flag bliver hængt op inden Liv i Lyngby, der løber af stablen den 3. og 4. september.

Ligger du ikke lige inde med restgarn i smukke, klare farver, så giver Føtex 30 % og Strikkeboden 10 %, hvis du viser denne artikel.

De færdigstrikkede vimpler kan afleveres hos Louis Nielsen på Lyngby Hovedgade 54a.