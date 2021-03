Visionen skal munde ud i en udviklingsplan for Kgs. Lyngby. Udviklingsplanen skal fungere som en ramme, der skaber sammenhæng mellem de mange anlægsprojekter, som søsættes i de kommende år i Kongens Lyngby sideløbende med letbanens arbejde i byen.

Vær med til at skabe de nye visioner for Kgs. Lyngby

Med letbanen på vej, lukningen af Klampenborgvej, meget mere regnvand og meget mere skal visionen for det centrale Lyngby tænkes om. Realdania støtter forberedelsen af et nyt visionsprojekt, som nu er skudt i gang.

Det Grønne Område - 15. marts 2021 kl. 18:30 Af Lars Schmidt Kontakt redaktionen

Om få år er det centrale Lyngby næsten ikke til at kende igen.

Klampenborgvej er lukket ved Lyngby Hovedgade. Letbanen kører rundt i gaderne, og meget lidt er, som det var engang.

Netop dét er årsagen til, at en enig kommunalbestyrelse nu har skudt et justeret visionsprojekt for Kgs. Lyngby i gang.

For oveni letbanen skal man fra kommunens side også forholde sig til det meget mere regnvand, som ventes at ramme Lyngby de kommende år.

De uundgåelige ændringer, som er på vej i midtbyen, skal gennemføres efter en samlet og overordnet plan, har kommunalbestyrelsen besluttet

Som forberedelse vil Lyngby-Taarbæk Kommune med hjælp fra 1,5 mio. kroner fra den filatropiske forening Realdania bede en række rådgivere om at give deres bud på et moderne centrum for handlende, erhvervsliv og borgere - som også forventes at skulle bidrage med ideer til visionsprojektet.

"Vi er taknemmelige for støtten og glade for samarbejdet med Realdania, som sikrer at projektet beriges med perspektiver og gode erfaringer fra lignende byudviklingssprocesser. Derudover vil ekstra kræfter i denne del af processen gøre det muligt at skabe en solid udviklingsplan, der bygger videre på Lyngbys historie og identitet med grønne åndehuller og et velfungerende handels- og erhvervsliv," siger borgmester Sofia Osmani.

Flere byrum Også hos Realdania ser man frem den proces, som nu er i gangsat. Filantropidirektør Nina Kovsted Helk siger:

"Der lægges op til en spændende udvikling af Kgs. Lyngby, hvor flere byrum etableres samtidigt med, at letbanen står færdig i 2025. Vi ser mange potentialer i den kommende udvikling. Ikke mindst i forhold til, at bymidtens kulturarv kan udfoldes i endnu større grad. Vi er glade for i samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune at kunne sætte retningen for bymidtens udvikling, og vi vil sammen sætte ambitionerne højt."

I december i år vil tre forskellige teams holde tre forskellige workshops, som i februar 2022 skal resultere i tre præsentationer, som politikerne i kommunalbestyrelsen skal bedømme og afgøre skæbnen på.

Herefter vil projekterne blive levendegjort.

FAKTA Realdania er en filantropisk forening, som støtter projekter, der skal øge livskvaliteten ved at bevare og udvikle det liv, der leves i og mellem husene i hele Danmark.

Udviklingsplanen for fremtiden Kgs. Lyngby dækker over en række anlægsprojekter, som skal igangsættes over en årrække i forbindelse med letbanearbejdet. Udviklingsplanen omfatter store dele af byen, og inkluderer bl.a. klimatilpasning langs fæstningskanalen, byrum på Klampenborgvej og ved Jernbanepladsen.

Realdania har i Kgs. Lyngby især fokus på at se og udnytte potentialer i byen og at bevare de kvaliteter, som byen allerede byder på. Vision for Kgs. Lyngby Der er nedsat en politisk arbejdsgruppe, som på en række digitale workshops skal definere en vision for Kgs. Lyngby. Det bliver den vision, som de konkrete anlægsprojekter i sidste ende skal afspejle.

Når et udkast til visionen forventes at ligge klar i foråret 2021, indkalder forvaltningen til borgerdialog. Naboer, borgere, handel og erhverv skal nemlig bidrage med ideer til byens rum.

Visionen skal blandt andet sikre, at projekterne gennemføres på en måde, der skaber værdi for byen og samtidig hviler på de unikke historiske og kulturelle værdier, som byen repræsenterer.