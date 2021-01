29. januar får de 1.022, som i første omgang blev vaccineret, andet stik. Arkivfoto Foto: Signe Steffensen

Vaccine: Kommunen kommer med opråb til pårørende til plejehjemsbeboere

Pårørende til beboere på plejehjemmene bliver gjort opmærksom på at overholde restriktionerne.

Det Grønne Område - 20. januar 2021 kl. 06:00 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen

Nogle borgere slækker på restriktionerne i forbindelse med vaccinationerne, og det får Lyngby-Taarbæk Kommune til at komme med et opråb.

"Vi har set eksempler på, at borgere tror, at de ældre kan modtage besøg, og også at de ældre kan være sammen med smittede. Det kan medføre, at smitten bringes ind på plejehjemmene. Derfor har kommunen sendt et brev til de pårørende, hvor vi gør opmærksom på nødvendigheden af at overholde restriktionerne, så beboere på plejehjemmene og personalet ikke udsættes for unødvendig smitte," skriver kommunen.

Da der i Danmark endnu kun er modtaget et lille antal af de vacciner, der er behov for, er det ikke muligt at lave en tidsplan for, hvornår de forskellige grupper kan vaccineres, oplyser kommunen.

"Du kan først bestille tid til vaccination, når du har modtaget brev fra Sundhedsstyrelsen. Antallet af ledige vaccinationstider afhænger af antallet af vacciner, der kommer til landet. Du kan derfor opleve, at der er ventetid på vaccinationstider, selvom du har modtaget et brev," skriver kommunen og fortsætter: "Er du over 65 år og får hjælp fra kommunen til både personlig og praktisk hjælp, kan du få hjælp fra kommunen til at blive kørt til vaccinationcentret, hvis du ikke selv kan transportere dig. Vi opfordrer dig til at få hjælp fra dine pårørende, hvis du overhovedet har mulighed for dette, da det kan mindske ventetiden. Benytter du sædvanligvis flextur eller flex-handicap, skal du gøre dette."

5. januar blev der gennemført vaccination på alle plejecentre, og i alt blev 1.022 vaccineret første gang. Der er nu sat dato på vaccine nummer to, som vil blive givet 29. januar, oplyser man.

