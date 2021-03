Utæt brinttank ved kemivirksomhed: Politiet beder folk om bevæger sig væk

På Twitter oplyser Nordsjællands Politi, at de og brandvæsnet netop nu er til stede ved Haldor Topsøe i Lyngby pga. en utæt brinttank.

- Befinder man sig udendørs inden for en radius af 150 meter fra stedet, beder vi om, at man bevæger sig længere væk. Der er ingen fare ved at opholde sig indendørs i området