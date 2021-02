Usikkerhed om forårets konfirmationer: Kirker giver to valgmuligheder

Flere kirker giver nu kommende konfirmander mulighed for at rykke konfirmationsdatoen frem.

Det sker i lyset af, at myndighederne fastholder restriktionerne og foreløbigt kun har sat datoen 27. juni 2021 i befolkningens kalender, hvor alle i Danmark skal være blevet tilbudt vaccination mod covid-19. Det er på den baggrund, at flere kirker har givet konfirmanderne og deres familier mulighed for at rykke datoen.