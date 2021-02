Det er i opgangen og p-kælderen ved Jernbanepladsen 1, at beboere føler sig generet af unge mennesker, der er blandt andet blevet smadret lamper i opgangen.

Uro på plads og utryg i eget hjem: 'De spytter, så det driver ned af væggene, ødelægger vores lamper og ryger hash'

Beboer vil ikke acceptere, at hun skal føle sig utryg i sit eget hjem.

Det Grønne Område - 13. februar 2021 kl. 08:30 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

De seneste måneder har Anne Niclasen, der bor på Jernbanepladsen 1 i Lyngby sammen med sin mand, der er vicevært i ejendommen, oplevet, hvordan problemerne med unge 'ballademagere' er eskaleret i området.

"Vi er ved at blive drevet til vanvid. Vi er bange for at færdes i vores egen opgang og i p-kælderen. Det er blevet sådan, at man lige tjekker overvågningen inden man skal ned i kælderrummet eller til bilen," siger Anne Niclasen.

Hun fortæller at de ofte står der fra kl. 10.30 om formiddagen til omkring kl. 20 om aftenen. Og det er især fredag og lørdag.

"De spytter, så det driver ned af væggene, smider affald, ryger hash og cigaretter, som de skodder på vægge og gulve. Når min mand, der er vicevært, går ned, slår ud med armene og siger, at det er et privat område, som de skal forlade, så bliver han mødt med vrede kommentarer, som - 'du skal ikke true mig. Jeg har ret til at være her'," siger Anne Niclasen.

Når hendes mand blander sig i de unges opførsel, så kan hun godt blive nervøs for, at der sker ham noget.

Politiet kommer Ægteparret har skrevet til områdebetjent Kim Vinholdt for en måned siden, og de kontakter også løbende politiet, der ofte sender en patrulje forbi.

"En dag kunne vi se, at der var nogle, der var i gang med at smadre lamperne, og da vi ringede efter politiet, kom der en patrulje med det samme. De fik fat i en af de unge, mens to andre undslap. Da min mand næste dag var nede for at rydde op, så lå der en kniv under vores trailer, hvor en af de to, der undslap løb tæt forbi," fortæller Anne Niclasen.

Hun ved godt, at det ikke er noget bevis på at det var de unges kniv, men hun ved også, at kniven ikke lå der dagen før, for det var deres trailer den var smidt under.

Og det er bare endnu en brik, der er med til at skabe utryghed.

"Jeg er ikke i tvivl om, at de har knive på sig," siger hun.

Selvom området er privat, er der åben adgang til P-kælderen og opgangen. Og efterhånden har de ubudne gæster knaldet alle lamperne i trappeopgangen.

"Det er også det respektløse i, at alle i ejendommen i disse coronatider sørger for at tage maske på, når de går ind og ud, mens gruppen af unge står uden maske, mens de spytter på gulv og vægge.

"Vi har netop søgt brandvæsenet om vi kan få lov til at låse opgangen af, fordi vi er så trætte af det, siger Anne Niclasen.

De har boet i ejendommen i 15 år. Og de har aldrig haft den type problemer tidligere.

"Vi har før haft nogle skatere, der hang ud i parkeringskælderen. Men når man sagde til dem, at det var privat område, så gik de," siger Anne Niclasen.

Hun oplever dog også, at der er nogle af de unge, der trækker sig lidt, hvis man siger, at de ikke må opholde sig i p-kælderen, mens andre er opfarende og reagerer aggressivt på hendes henstilling.

"Jeg er lige kommet hjem her en mandag formiddag kl. 10.30. Og der hænger de ud hernede. Det er er både piger og drenge og de er ikke en dag over 15."

Mere utrygt Der er ni ejerlejligheder i ejendommen, som Anne Niclasens mand er vicevært for.

"I weekenden tager vi ofte i sommerhus, og så sker det, at min mand blive ringet op af en af de andre beboere i ejendommen, der spørg om vi har set svineriet i opgangen. Af og til tilbyder han at tage hjem for at rydde op, også selvom han ikke er ansat til at arbejde i weekenden," siger Anne Niclasen.

Men han føler, at han har en særlig forpligtigelse især fordi han også bor i ejendommen.

"Det er en stor del af vores hverdag, der bliver fyldt med det her. Vi er mærket af, at det er blevet mere utrygt. Og det kan jo ikke være meningen, at vi skal helt derud, hvor vi skal hyre et privat vagtværn," siger Anne Niclasen.

