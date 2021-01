Uro og amfetamin ved Lyngby Station

En 36-årig mand fra Helsinge blev mandag aften klokken 20.25 sigtet for at være i besiddelse af amfetamin. Manden blev truffet ved cykelparkeringen ved Lyngby Station.

Kort efter fik Nordsjællands Politi en henvendelse om, at en gruppe unge mænd i alderen 15 - 17 år mandag aften klokken 20.46 skabte uro på Jernbanepladsen ved 7-Eleven, hvor de fyrede fyrværkeri af. Da en patrulje kom til stedet, traf man seks unge. Det kunne imidlertid ikke med sikkerhed slås fast, at det var dem, som havde affyret fyrværkeriet. De unge blev derfor ikke sigtet for noget, men deres personoplysninger blev noteret. Det oplyser Nordsjællands Politi.