Mange unge gymnasieelever er fredag aften samlet i Ulvedalene i Dyrehaven nord for København, hvor de holder den såkaldte "Puttefest".

Unge samlet til Puttefest i Dyrehaven

Flere tusind unge nye gymnasieelever var fredag aften samlet til den såkaldte "puttefest" i Ulvedalene i Dyrehaven nord for København.

I mange år har det været en tradition at de nye 1 G'ere fra de københavnske og nordsjællandske gymnasier samlede sig ved skoleårets start og holdt fest i Dyrehaven. Bare ikke i 2020, hvor covid-19 spændte ben for arrangementet.

Året før samlede arrangementet mellem 6000 og 8000 nye gymnasieelever til tuschtegning på huden og øl-lege.

Ifølge tal fra politiet resulterede festen for to år siden hvoraf to unge endte på intensiv. En af dem i øvrigt med en promille på 4,0.

Danske Gymnasier har længe forsøgt at dæmme op for "puttefesten" - blandt andet ved at lave flere lokale arrangementer på de enkelte gymnasier.

Formanden for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø, har kaldt festen for ”et mareridt".