Unge butikstyve taget: Stjal alkopops og pastasalat

Tirsdag kl. 14.39 blev det anmeldt fra personalet i Føtex, at de havde pågrebet to 13-årige drenge, der havde forsøgt at stjæle tre alkopops.

Senere på dagen, kl. 17.56, blev to 17-årige unge mænd standset, idet de var set stjæle to pastasalater. Grundet de to formodede butikstyves unge alder kørte en patrulje til stedet, hvor de sigtede de to unge mænd, den ene fra Søborg og den anden fra Bagsværd, for butikstyveri, ligesom deres forældre og de sociale myndigheder også blev kontaktet.