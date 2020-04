Ungdomstræner Kim får Lundtofte Boldklubs højeste udmærkelse

Allerede inden verden blev ramt af coronavirus, havde bestyrelsen i Lundtofte Boldklub besluttet, at 'Frans Jensens Mindepokal' for 2019 skulle gå til ungdomstræner Kim Wassmann.

Kim Wassmann får prisen for sit arbejde med årgang 2010 og for sin indsats med at samle klubbens trænere i DBU's C-træner licensforløb. Kronen på værket var hans arbejde med at stable en tur til Copa Jordi i Barcelona på benene. Nu ligger der desværre endnu flere timers arbejde som følge af aflysningen af turen og de økonomiske følger med stævnegebyr, flybilletter og meget andet. Kim Wassmann håber dog, at turen kan blive en realitet på et senere tidspunkt.