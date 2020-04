Se billedserie Markus Buksted Hansen ses her hjemme i sine forældres have, hvor hans dagligdag som elev på Lyngby Gymnasium nu udspiller sig. Privatfoto

Ung i en coronatid: I en ændret gymnasiehverdag mærkes især det sociale afsavn

Markus Buksted Hansen og Catarina Tangs hverdag som elever på Lyngby Gymnasium byder på mere skrfitligt arbejde, så man kan ikke gemme sig på samme måde som før. De mener, at Dronning Margrethes opsang til de unge var på sin plads, men føler sig ikke truffet

Det Grønne Område - 04. april 2020

Selv om det har sin charme at deltage i undervisningen iført nattøj og med morgenmaden foran sig, savner de to gymnasieelever Markus Buksted Hansen og Catarina Tang nu alligevel sine klassekammerater i 2. u på Lyngby Gymnasium.

Det fysiske klasselokale er erstattet af et virtuelt, og det er skam ikke, fordi de har fået mindre at lave af den grund, fortæller de. Tværtimod.

De var på studietur i Spanien, da Mette Frederiksen meddelte, at store dele af Danmark lukkede ned. Derfor var det et helt forandret land, de vendte hjem til, og de fortæller om hverdagen som gymnasieelev, når man ikke kan være fysisk sammen med venner og klassekammerater. Og hvad de får fritiden til at gå med, når den mest foregår indenfor.

Undervisningen Markus Buksted Hansen har netop haft religionsundervisning, da Det Grønne Område ringer til ham. De har om hinduisme og skal lave en 'Turen går til'-bog om de religiøse seværdigheder, man skal besøge, fortæller han.

"Det første stykke tid var uden video, så opgaver og tekster er bare blevet lagt op. Men i religionsundervisningen var vores lærer med på video for første gang. Hun røg lidt ind og ud, men vi fik det til at fungere," siger han og fortæller, at selv om eleverne ikke træder frem fysisk på skærmen, så kan man ikke gemme sig i undervisningen.

"Hvis man har en off-day, kunne man godt være med i den fysiske undervisning, uden det bliver bemærket. Men når det hele foregår online, skal man hele tiden være på. Vi får flere opgaver, der skal afleveres, og det registreres, om man afleverer. Så det er lige før, at det nu er blevet hårdere," fortæller han og fortsætter:

"Der er blevet sagt, at det er coronaferie, men det er det ikke. Jeg har stadig haft supertravlt," siger han.

I samme frikvarter fanger Det Grønne Område Catarina Tang, som efter pausen skal have matematikundervisning.

"Vi skal vælge mellem fire forskellige beviser, lave en videoaflevering, og så skal vi kommentere på de andres videoer skriftligt," fortæller hun.

"Hvis jeg ikke har svaret tilpas fyldestgørende skriftligt, får jeg det at vide. Normalt kan man gemme sig i timerne og lade være med at sige noget den dag," siger hun og vil heller ikke kalde denne tid for en coronaferie.

"Man skal godt nok ikke med bussen og bruge tid på transport, og man kan spise morgenmad og frokost siddende i sin seng. Så på nogle måder er det mere afslappet. Men det er ikke, fordi det går ud over skolearbejdet," siger hun.

Afsavnet Begge elever får det bedste ud af en ændret hverdag. Men begge mærker også det sociale afsavn.

"Det er megastort, og jeg savner at se venner og klassekammerater. En stor del af skolen er at være social, og at man kan sparre med sine klassekammerater. Det bliver lidt ensomt, når man bruger hele dagen alene," siger Catarina Tang.

"Det er meget sjovt og anderledes fra et undervisningsperspektiv. Men når der er gået et par uger, begynder man at trænge til at komme i skole igen og være sammen med kammeraterne," siger Markus Buksted Hansen, som kalder sig heldig, fordi han bor, som han gør.

"Jeg er meget heldig, for jeg har min lillebror og mine forældre, og vi bor i et stort hus med have, så vi har masser af plads. Men andre unge bor alene i en lille lejlighed, og de synes nok, at det skal gå hurtigere med at komme tilbage," siger han.

Catarina Tang har ikke ligeså meget plads at være indespærret på.

"I de seneste to uger har jeg været i en lejlighed med altan. Men nu skal jeg hjem til min mor, som har en have," siger hun.

Ansvaret I den første tid af coronakrisen har særligt unge mennesker skullet høre på, at de ikke tog ansvar nok i forhold til at holde social distance. I en historisk tale til danskerne gav Dronning Margrethe endda de unge mennesker en opsang. Det var helt på sin plads, mener Markus Buksted Hansen, der dog ikke følte sig truffet.

"Det var fedt, at hun gjorde det, men jeg følte mig ikke truffet. Og det tror jeg heller ikke, at nogen fra klassen gjorde. Men nogle unge derude vil nok føle sig truffet, og det er nok godt nok," siger han.

Catarina Tang fortæller ligeledes, at hun har fulgt anbefalingerne fra myndighederne.

"Siden vi kom hjem fra studietur, har jeg kun været hjemme. Jeg har slet ikke været ude med venner. Og det var helt på sin plads, at dronningen sagde, hvad hun sagde," siger hun.

Studieturen De to gymnasieelever var på studietur i Spanien, da Mette Frederiksen tonede frem på skærmen foran over to mio. danske tv-seere og fortalte, at Danmark stort set lukkede ned. I Spanien, som i skrivende stund er et af de europæiske lande, der er hårdest ramt af pandemien, oplevede de to dog ikke, at virussen havde nævneværdig indflydelse på turen.

"Der var ingen af vores besøg, der blev aflyst. Vi ringede i forvejen og spurgte, om vi kunne komme, og det kunne vi. I medierne stod der meget om det, og vi talte om det, men det overskyggede ikke turen og ødelagde ikke noget," siger Catarina Tang.

"Vi så Mette Frederiksens pressemøde, da hun meddelte, at store dele af Danmark lukkede ned. Men ellers mærkede vi det ikke rigtigt. Og vi havde efterfølgende en god sidste aften, hvor vi ikke tænkte på det," fortæller Markus Buksted Hansen.

Fremtiden Ligesom resten af verden stirrer de to gymnasieelever ind i en uvis fremtid. Markus Buksted Hansen har valgt at lukke ørene for de mange meldinger, om hvad der skal ske med den kommende tids eksamener, indtil der meldes noget ud med sikkerhed, siger han og fortæller, at hans fritidsarbejde som frivillig tennistræner er på pause.

"Vi har arrangementer i tennisklubben, som jeg regner med bliver til noget. Men jeg ved det overhovedet ikke. Ellers skulle jeg have været til stand up, men udover det havde jeg ikke de store fremtidsplaner. Men jeg håber da, at det snart er slut. Selv om det ikke skal være for tidligt, for så risikerer vi bare, at coronavirussen kommer tilbage," siger han.

Catarina Tang finder også tanker om fremtiden "supersvære", fordi eleverne hører, at det kan gå ud over eksamenerne. Hun tænker også over, om det bliver svært at vænne tilbage til det samfund, som vi levede i før.

"Men min tanke er lige nu, at jeg håber, at det snart er overstået. Men det kan man jo ikke spå om," siger hun.