Humor og et strejf af samfundskritik.

Ung fynsk kunstner udstiller på Stadsbiblioteket de næste par måneder

Elias Bruus' værker kan de kommende to måneder ses i Gallerigangen

De kommende to måneder kan man se hans fabulerende, humoristisk og til tider samfundskritiske værker på Stadsbiblioteket i Lyngby.

25-årige Elias Bruus arbejder målrettet og disciplineret for at slå igennem som professionel kunstner. Og han er allerede godt på vej og har udstillet flere steder i landet.

"Mine ting må gerne stikke lidt og have en vis samfundskritik i sig. Humor er også et vigtigt element, og mine værker skiller sig ud fra mængden, med et ungt strejf," siger han. /peb