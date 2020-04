Ung Lyngby-filmnørd anbefaler film: Det synes David, at du skal se

David Ostenfeldt fra Lyngby går i 1.g på Nærum Gymnasium.

David Ostenfeldt drømmer om en karriere som instruktør eller manuskriptforfatter

Det Grønne Område - 19. april 2020 kl. 15:00 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

David Ostenfeldt har en kæmpe passion for film. Til daglig går han i 1. g på Nærum Gymnasium, men stort set al hans fritid bruger han på film. I tre år har han været elev på hos Station Next i filmbyen i Avedøre.

"Jeg har altid være super interesseret i film. Og interesseret i hvordan de gør bag kameraet. Det startede allerede, da jeg var 10 og var vild med at fortælle historier. Siden udviklede det sig i filmretningen," siger David.

Station Next er et sted, hvor de, der kommer gennem optagelsesprøvernes fintmaskede net, får mulighed for i et tre-årigt forløb at prøve kræfter som både instruktør, filmklipper og manuskriptforfatter.

40 unge bliver lukket ind årligt.

"Man får mulighed for at arbejde sammen med uddannede filmfolk og får en forståelse for hele processen," siger David, der i løbet af de tre år har fundet ud af, at det, han synes er sjovest, er at skrive manuskripter og instruere.

Sidste år blev to af gruppens film udtaget til en stor ungdomsfilmkonkurrence i Seattle.

"Vores film var en gyser, men den vandt desværre ingen priser," siger han.

"Men det var en kæmpe oplevelse af være der. Og jeg fik indblik i en filmverden, der er 1000-millioner gange større end herhjemme."

Hans afgangsfilm skulle have været klar til visning i maj, men alt arbejdet er sat på pause.

Derfor har David ekstra god tid til at se andre film, og han kommer her med sine anbefalinger:

"Memento: En film der handler om en mand med korttidshukommelses tab, der skal finde hans kones morder. Super fed film, der kræver at man holder tungen lige i munden, når man ser den, da den fortælles gennem to forskellige historier. En der fortælles fra starten af historien og fremad og den anden, der fortæller historien baglæns.

Inglorious Bastards: En historie, der omhandler en jødisk biografejer, der har fået til opgave at afholde en filmpremiere med højtrangerede nazister i det tyskbesatte Frankrig. Sammen med en gruppe amerikanske soldater planlægger hun at tage livet af dem alle under premieren. Super underholdende film af Tarantino, som ender med også at blive en hyldest til biografen, da brugen af biografen nedlægger fjenden. Kan ses på Netflix.

Japanske animationsfilm: Til sidst vil jeg anbefale alle animationsfilm lavet af den japanske instruktør Hayao Miyazaki. Nogle gode at starte med er Spirited Away og The Wind Rises. De er alle sammen helt fantastiske og flotte film, som alle burde have fornøjelsen at se. De er næsten alle på Netflix, og de sidste kommer her i løbet af april."