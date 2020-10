Timothy Jenkins vandt Otto Møndsteds Fonds forskerpris, som blev overrakt af fondens formand, Bo Stærmose. Pressefoto.

Ung DTU-forsker vandt forskerpris: Timothy opfandt en behandling, der kan redde liv

Timothy Jenkins vand Otto Mønsteds Fonds forskerpris - og modtager 250.000 i støtte til sit projekt

Torsdag eftermiddag i forrige uge blev en helt særlig en af slagsen for Timothy Jenkins, der er postdoc fellow på DTU Bioengineering i Lyngby. Her modtog han nemlig Otto Mønsteds Fonds forskerpris, The Bright Idea. Timothy Jenkins blev hædret for en innovativ opfindelse, da han har udviklet en metode til at behandle digoxinforgiftning, som er en almen bivirkning ved medicinsk behandling af hjerteproblemer med digoxin.

Hans metode forventes både at gøre behandlingen mere sikker og reducere antallet af dødsfald som følge af digoxinforgiftning.

"Med mit projekt vil vi anvende avanceret teknologi til at opdage antistoffer, der kan gøre behandling af digoxinforgiftning både billigere og mere klinisk sikkert. Det vil ikke kun være patienter, som vil opleve en forbedring. Hele verden kan få adgang til en effektiv behandling, og det kan bidrage til, at vi i Danmark kan vise vores ekspertise inden for fremtidens bioterapeutiske lægemidler og metoder. Derfor er jeg ekstremt glad for opbakningen i form af forskerprisen, så projektet kan blive realiseret," siger Timothy Jenkins.

Uddelingen af prisen går hånd i hånd med Otto Mønsteds Fonds hovedformål, som er at bidrage til udviklingen af Danmarks handel og industri blandt andet gennem støtte til unge forskere. Og selvom der i år var skarp konkurrence og mange ansøgere, var juryen ikke i tvivl om, at Timothy Jenkins idé skulle anerkendes.

"Vi har set et meget højt niveau blandt årets ansøgere. Men Timothys idé skiller sig ud, da han med sit projekt kommer med en løsning på et stort industrielt problem. Den nuværende behandling af digoxinforgiftning er nemlig så dyr, tidskrævende og svær at opskalere, at cirka hvert fjerde tilfælde af digoxinforgiftning ikke bliver behandlet. Og det kan der rent faktisk laves om på ved hjælp af Timothys forskningsprojekt. Det betyder også, at det vil blive muligt at udvide salget af produkter til markeder, der ikke tidligere har været adgang til," siger Nina Movin, adm. direktør i Otto Mønsteds Fond og A/S.

Det er andet år i træk, at Otto Mønsteds Fond har uddelt prisen, The Bright Idea, i kategorierne Business og Science.