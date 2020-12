Se billedserie Gangtunnellen, med det lokale kælenavn Rottefælden, under motorvejen og jernbanen set fra Sorgenfrivej. Den egner sig ikke til at være en del af en supercykelsti, mener Vejdirektoratet. Foto: Frank S. Pedersen

Undrer sig over mangel på politisk lyst: Intet alternativ til supercykelsti gennem Lyngby Hovedgade

Lokal cyklistformand undrer sig over politikernes manglende lyst til at bruge penge på bedre forhold til de cyklende

Det Grønne Område - 07. december 2020 kl. 11:45 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen

"Det er ærgerligt," sammenfattede formand Sigurd Agersnap (SF) efter oktobermødet i Teknik- og Miljøudvalg. Her besluttede udvalget uden afstemning at opgive etape 2 at supercykelstien 'Allerødruten' gennem Lyngby.

Tanken var ellers, at der skulle være et alternativ til den nuværende rute, eller etape 1, der blev indviet i 2017 og går gennem Lyngby Hovedgade, hvilket ikke er særligt super på den brolagte strækning gennem byen.

Begrundelsen for at opgive at lave et alternativ på stien syd for jernbanen er økonomisk, da statens supercykelsti-støtte ikke ville række langt til omkostningerne for byggeri af nye broer eller tunneller.

Gennem Rottefælden Alternativerne omfattede blandt andet en ny cykelbro over Fæstningskanalen eller at man kunne acceptere at trække cyklen igennem Rottefælden, tunnellerne ved Baune Allé, der er for stejle til at cykle op af.

Beslutningen blev egentlig taget allerede sidste år, men da ville politikerne gerne lige høre Vejdirektoratet om man kunne udsætte etape 2, og vente med at gøre regnskabet op. Det sagde direktoratet nej til og bad om at få den halve million kroner kommunen allerede havde fået som støtte til etapen tilbage.

Dyre forbedringer En mulighed for at slippe billigere var dog at bruge penge på at gøre de eksisterende forhold på etape 1 bedre.

Forvaltningen pegede selv på området ved kirken med en udvidelse af den eksisterende cykelsti og cykelsti i stedet for cykelbane. Samt et standsningsforbud på den nordlige side af Vintappervej.

De sælger den dog ikke særlig godt til politikerne:

'Det er forvaltningens vurdering, at de mulige tiltag, der kan udføres på etape 1, ikke vil forbedre cyklisternes forhold i en tilstrækkelig grad set i forhold til anlægsomkostningerne ved tiltagene.'

Oversat til, at det ikke er pengene værd, og politikerne var da heller ikke interesserede til udvalgsmødet.

Undrer sig Det er til gengæld den lokale formand for cyklistforbundet Niels Wellendorf: "Jeg undrer mig over, at de ikke engang vil ofre noget til de forbedringer af ruten gennem hovedgaden, som de selv gør opmærksom på," siger han, der gerne havde set det oprindelige Etape 2 over fæstningskanalen og langs søen blive til virkelighed, men den løsning blev forkastet af politikerne allerede sidste sommer.

Udvalget gør i sin afgørelse opmærksom på, at man kigger på den samlende linjeføring, herunder supercykelstier, i en kommende cykelstrategi.

"Og det er altid godt," slutter cykelformanden.