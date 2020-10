Artiklen: Undrer du dig - her er forklaringen: Skulptur udlånt til kunstmuseum

"På min tur gennem Folkeparken i dag ser jeg en tom sokkel, hvor skulpturen Morgengry plejer at stå. Den forestiller en dreng, der vågner. Kunstneren er Helen Schou. Hvad mon der er sket? Tyveri for værdien af bronzen? Der ses et klart snit, hvor figuren var forankret." Således skriver en læser 26. september til Det Grønne Område.