Undersøgelse: Lyngby-Taarbæk ligger helt i toppen i forældretilfredshedsundersøgelse - igen

Med en 8. plads på landsplan i forhold til tilfredsheden med kommunens skoler, er der noget at være stolte af, skriver Lyngby-Taarbæk Kommune i en pressemeddelelse.

"Det er rigtigt glædeligt med de flotte tilfredshedsresultater i kommunen, både sammenlignet med landsplan og nabokommuner. Det vidner om, at vi gør mange ting rigtig godt.

Og det skal vi huske at fejre og være stolte af. Vi bør også ligge pænt på faglighed og tilfredshed i en kommune som vores, for vi har gode lærer- og pædagogkræfter, og vi har gode forældre, der vil deres børn meget. Der er naturligvis også forhold ved vores skoler og SFO, som kan forbedres. Det skal vi også være opmærksom på og løbende arbejde med. Så det gør vi", siger formand for Børne- og Ungeudvalget, Gitte Kjær-Westermann ifølge pressemeddelelsen fra Lyngby-Taarbæk.