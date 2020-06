Der er god plads i parken ved Sophienholm, så man kan sidde i coronatryg afstand. Foto er fra sidste år.

Underholdning om søndagen på Sophienholm

Hver søndag kl. 14 frem til den 23. august vil der være gratis musik og teater i parken ved Sophienholm. Chilli Chicks lægger ud den 14. juni. Ugen efter spiller DRAM Bigband op

Det Grønne Område - 13. juni 2020 kl. 11:45 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så er det atter muligt at samles flere end 10 personer, hvilket betyder, at Sophienholm kan gennemføre årets parkunderholdninger med start allerede fra 14. juni, hvor det lokale kor Chilli Chicks kl. 14 synger sæsonen i gang med et bredt repertoire, der omfatter både iørefaldende danske og engelske rock- og popsange samt egen komponerede numre heriblandt de nyligt udgivne Lyngby Sange.

FAKTA Park-underholdning



H ver søndag kl. 14

ver søndag kl. 14 Gratis adgang

Arrangementerne afholdes hovedsageligt på plænen

Publikum skal sidde på det anviste område

Medbring gerne eget tæppe og/eller stol

se www.sophienholm.dk for yderligere Koret består 30 erfarne og dygtige kvindelige sangere og har eksisteret i mere end 10 år under ledelse af Martin Jantzen. Sammen har de sunget i både New York og på Island samt udgivet pladen Taste of Feedom

Den følgende søndag er det DRAM bigband, som tidligere har spillet i parken ved Sophienholm, der underholder. DRAM er et fuldt besat bigband med høj musikalitet og energi under ledelse af Mogens Andresen. Det er DR´s medarbejderband, men mange af musikerne spiller også professionelt. Mogens Andresen er tidligere professor ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og har i en årrække stået i spidsen for brass- og bigbands både herhjemme og i udlandet. Sangsolister er Stine Schwennesen og Christian Odd.