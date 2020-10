Umuligt i Templet - men: Jazzklubben har fundet spillesteder

Som en konsekvens af, at der ikke kan afholdes koncerter i Templet, har Lyngby-Taarbæk Jazzklub haft svært ved at finde egnede lokaler, hvor jazzen kunne udfolde sig.

På Stadsbiblioteket er der plads til 72 personer, og jazzklubbens formand Rolf Aagaard-Svendsen siger, at der stadig er et antal billetter til salg for det jazzhungrende publikum. Billetter, program og yderligere info finder man på www.lyngbyjazz.dk.