Frederik Winther var en af Lyngbys bedste spillere. Godt overblik, rolig i pressede situationer og med fornuftige afleveringer. Foto: Fotobilleder.dk Foto: ©Per Kjærbye

Umulig opgave: Lyngby var chanceløs mod FC Midtjylland

Der manglede kreativitet i opspillet og en målfarlig afslutter til at sende bolden i nettet. Men Thomas Mikkelsen stod igen en stor kamp, og så vandt uldjyderne kun 1-0.

Det Grønne Område - 22. september 2020 kl. 15:30 Af Mikael Østergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FC Midtjylland mødte op uden Erik Sviatchenko og et par andre profiler for at spare dem til klubbens kommende europæiske kampe, og det gav i kampens indledning omstillingsmuligheder til Lyngby og uro og boldtab i jydernes bageste rækker.

Bedste chance tilfaldt André Riel, der efter fint forarbejde af Emil Nielsen og Christian Greko Jakobsen kom frem til skud, men afslutningen sad lige på keeper Jesper Hansen.

Herefter stod der FC Midtjylland på det hele, og Lyngby blev presset helt tilbage i eget straffesparkfelt.

I det 13. minut fik Brian Hamalainen ikke headet langt nok væk, Pione Sisto var først over returen, tog et enkelt træk og sendte bolden fladt i nettet uden chance for Thomas Mikkelsen, der efter kampen mod AaB blev udråbt til Mirakelsen.

Mirakler udførte han også mod FC Midtjylland. Inden for syv minutter midt i halvlegen hev han tre feberredninger ud af ærmet.

Lyngby havde også sporadiske tilbud. Mathias Hebo sendte et skud over mål, og Frederik Winther fik en fin hovedstødschance på et følt frispark fra Frederik Gytkjær. Men første halvleg endte 1-0 til hjemmeholdet.

Faldt i niveau Efter pausen var Thomas Mikkelsen igen på pletten, da han i det 47. minut vandt en duel med en fri Pione Sisto, men herefter faldt kampen i niveau. FC Midtjylland satte tempoet ned, trak sig længere tilbage på banen og lod Lyngby komme til fadet.

Målchancer var nærmest ikke-eksisterende, bortset fra fire minutter før tid, da Lasse Fosgaard blev spillet fri i feltet, men vinklen var spids og bolden gik et stykke forbi mål.

Generelt manglede Lyngby både kreativitet i opspillet og en målfarlig herre. Savnet af Rezan Corlu, der i sidste sæson scorede otte mål og havde otte assists, er mærkbart, og ingen er tilsyneladende i stand til at løfte arven.

"Midtjylland ville ikke nok, og Lyngby kunne ingenting", mente Bo Henriksen, tidligere Horsens-træner og nuværende fodboldekspert, efterfølgende på 3+. En hård dom, og ifølge Lyngby-cheftræner Christian Nielsen også for hård:

"Vi manglede lige det sidste og får for få chancer, og dem, vi får, kunne vi have udnyttet bedre. Men drengene hænger i, presser højt og gør alt, hvad de kan."