Det er en ære, at jeg får lov til at låse porten op, sagde Ulf Pilgaard.

Ulf Pilgaard åbnede porten til Bakken

Dyrehavsbakken var dermed erklæret for åbent og tog hul på sin 439. sæson, der byder på to nye forlystelser samt alle de gamle kendinge.

"Der er ikke noget, der siger forår mere, end når Bakken åbner. Første gang jeg var med i Cirkusrevyen var i 1968, og siden 1986 er jeg hver eneste sommer kommet på Bakken. Det er en ære, at jeg får lov til at låse porten op," sagde Ulf Pilgaard.

"Vi glæder os utrolig meget til at give vores gæster en fantastisk oplevelse. Det trænger vi alle til.

Bakken åbner med næsten alle forlystelser, og vi glæder os til at restauranter og de indendørs forlystelser åbner lidt senere på sæsonen. Vi er stolte af at kunne præsentere to helt nye fantastiske forlystelser Græshoppen og Tidsmaskinen, der nok skal sætte gang i lattermusklerne.