Artiklen: Ukendt mand befamlede 18-kvinde i nat: Se signalementet af overfaldsmanden her

Ukendt mand befamlede 18-kvinde i nat: Se signalementet af overfaldsmanden her

Det lykkedes kvinden at flygte fra overfaldsmanden. Overfaldet skete i Trongårdsparken.

En 18-årig kvinde fra Kgs. Lyngby anmeldte klokken 02.50, at hun omkring klokken 02.15 kom gående nord ad Trongårdsparken, da en mand passede hende op og begyndte at befamle hende på hofter, balder og ryg samt forsøgte at lyne lynlåsen i hendes bukser ned.

Den unge kvinde løb fra stedet og slap fra manden.