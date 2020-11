Ugens lokalhistoriske billede: Willumsens gård

Sophus Willumsen (1876-1949) var gård­ejer i Lundtofte på Søgård ved gadekæret. Her drev han et familielandbrug hele sit liv.

Hans far, Søren Willumsen, havde købt gården i 1882-1889. Den gamle Søren Willumsen var kommet til Lundtofte i 1868 for at købe mælk op fra de lokale bønder og køre mælken til salg i København. Han arbejdede fra sin bolig i Lundtofte Skolestræde 9, hvor der var en kælder, hvor Søren Willumsen kunne have mælken på køl.