Ugens lokalhistoriske billede: Vinterstemning på Lyngby Hovedgade

Sneen ligger her smukt over Lyngby Hovedgade, hvor den krydser Mølleåen ved Mølledammen. Til venstre skimtes Lyngby Søndre Mølle, og ved siden af ligger Peter Lunds stuehus 1847-1940.

Peter Lund (1810-1894) var møller, jordejer og en af Lyngbys første formænd for Sogneforstanderskabet (i dag svarende til Kommunalbestyrelsen). Han var med til at præge kommunens tidligste udvikling, og han sørgede blandt andet for, at kommunen opførte den tidligste del af Lundtofte Skole, så kommunens skoleelever blev fri for at gå på fabriksskolerne.