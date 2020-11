Huset ?Madrid? i Brede var opført på samme tid som ?Kristiania?, der ses på dette foto fra 1960?erne. (Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)

Ugens lokalhistoriske billede: Væveren fra 'Madrid'

Brede Klædefabrik var blandt andet kendt for sine mange arbejderboliger. En af arbejderne var væver Henry Lundstrøm, som boede i 'Madrid'.

Det Grønne Område - 08. november 2020 kl. 06:00 Af Mette Henriksen, stadsarkivar ved Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv

Henry Lundstrøm (1887-1970) arbejdede på Brede Klædefabrik som væver, og han boede med sin hustru Hertha fra 1913 i et af Brede Klædefabriks huse, 'Madrid', i lejlighed 185.

Huset lå på bakken øst for jernbanen, hvor Brede Klædefabrik havde opført en mængde huse til deres arbejdere. Klædefabrikken havde i 1935 så mange som 276 arbejderboliger, som husede 900 personer. De fleste lejligheder var til familier, men der var også værelser til enlige.

Fik navn efter byer Husene havde navne efter europæiske, israelske og amerikanske byer, for eksempel Paris, Madrid, Betlehem, New York og Boston. Der fik mange af Bredes børn til at sige: "Jeg kommer fra Paris, Madrid..."

Hvis man ikke havde rum og tid til at lave varm mad til sig selv, kunne man som del af lønnen hente mad i Brede Spisehus eller spise der.

Man kunne kun bo i arbejderboligerne, medens man arbejdede på fabrikken. Fabrikken havde desuden i 1872 opført en ejendom til alderdomsbolig for tidligere arbejdere.

Husene på bakken øst for Brede blev revet ned sidst i 1960'erne til fordel for opførelsen af bebyggelsen Mølleåparken, - med undtagelse af et enkelt, nemlig 'Nazaret'.

Fredet gravminde På Lundtofte Kirkegårds afdeling for fredede gravminder finder man et gravminde for Herta og Henry Lundstrøm, som var vokset op ved gadekæret i Lundtofte, Nymøllevej 124.

Gravstedet for ægteparret Lundstrøm på Lundtofte Kirkegård er et blandt 50 udvalgte mindesteder i Lyngby-Taarbæk, som er omtalt i bogen "Mindesteder i Lyngby-Taarbæk Kommune", som kan købes på Sophienholm eller Stadsarkivet Frieboeshvile, Lyngby Hovedgade 2.

Se mere på stadsarkivet.ltk.dk.

