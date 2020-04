Ugens lokalhistoriske billede: Templet var teknisk skole

Der var seks lokaler, hvoraf de to lokaler blev lejet ud til Sparekassen for Lyngby og Omegn frem til 1918.

I 1908 begyndte Lyngby Tekniske Skole at tilbyde handelsskoleundervisning. Eleverne modtog de to første års undervisning på skolen i Lyngby, hvorefter det tredje år foregik på Købmandsskolen i København. Fra 1931 kunne man tage hele uddannelsen i Lyngby, og i 1937 blev handelsskolen udskilt som en selvstændig skole med lokaler på Lindegårdsskolen. Herefter begyndte skolen for alvor at vokse, og i dag ligger den under U/Nord.