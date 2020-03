På en husgavl på Taarbæk Strandvej ved Søvej finder man denne and. Ifølge fortællingen kom anden Pjuske hver dag på stranden, hvor den tiggede mad, 2014. (Foto: Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv)

Send til din ven. X Artiklen: Ugens lokalhistoriske billede: Taarbæks fugle Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ugens lokalhistoriske billede: Taarbæks fugle

På mange af Taarbæks huse finder man store fuglemalerier med reference til havets fugle.

Det Grønne Område - 08. marts 2020 kl. 17:00 Af Mette Henriksen, Stadsarkivar ved Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Taarbæk ligger smukt ved Øresund og er et gammelt fiskerleje. Et karakteristisk træk ved Taarbæk er, at der her er et stort antal malerier af fugle på husmurene. Der er mange forskellige slags fugle, måske med overvægt af svømmefugle som måger og ænder med reference til nærheden til havet. Fuglene er malet i stor størrelse og dukker op, hvor man mindst venter dem.

Bag malerierne står tegneren og scenografen Jørn Mathiassen (1929-2003), der boede i Taarbæk 1965-1993 og maleren og kunstneren Anders Volmer Hansen.

Det hele startede med, at en husejer for enden af Søvej i 1993 gerne ville have dekoreret sin gavl ud mod vandet. De to kunstnere valgte så at male tre kæmpestore svømmefugle, som kunne ses langt ude fra vandet, og siden faktisk også er blevet brugt som sømærke.

Senere fulgte flere fuglemalerier langs Taarbæk Strandvej. Fuglene har siden fået stor betydning for Taarbækerne, og da ejendommen Taarbækhave mellem Skovvej og Edelslundsvej skulle renoveres, blev fuglemotiverne på husmuren genskabt efterfølgende på den nyrenoverede facade med samme placering som de originale malerier.

Selvom der står to kunstnere bag fuglene, så er det mest Jørn Mathiassen, der nævnes som ophavsmanden. Han er kendt for sine enkle og smukke TV-scenografier og børnebogsillustrationer. Han var selv fascineret af fugle, og det kommer tydeligt frem i de meget smukke fugleportrætter. Fuglemalerierne er således med tiden blevet et særkende for Taarbæk.