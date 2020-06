Ugens lokalhistoriske billede: Studenterkørsel i Lyngby i 1922

Der var blot 5 piger på studenterårgangen, for på dette tidspunkt var det stadig drengene, som fyldte op i klasseværelserne, selvom pigerne var også begyndt at indtage flere pladser.

Bygningen som husede Lyngby Statsskole på Buddingevej 50 stod færdig i 1923. Mange havde længe ønsket et gymnasium i Lyngby, og allerede 10 år før var man på Lyngby Private Skole begyndt at undervise på gymnasieniveau. Opførelsen af statsskolen blev finansieret af kommunen, medens staten stod for driften.