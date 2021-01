Ugens lokalhistoriske billede: Studenterkilden

Oprindeligt havde skovfogederne i Dyrehaven ret til at udskænke spiritus i deres skovfogedhuse ved portene, og mange udviklede sig til egentlige traktørsteder. Et af disse traktørsteder er Studenterkilden, som ligger smukt i Dyrehaven bag Klampenborg Galopbane.

Til Minde om Aarene 1854-59, da Studenterne Wengel, Winge, Guldberg og van Deurs boede her. I den Tid fuldførte de den kendte Silhuet-frise, som endnu er bevaret. 1854 navngav de Stedet her ved Fundet af et Kildespring. Dette hus var ofte Samlingssted for mange af vore kendte Mænd. Om den glade Flok, som til Kilden drog taler nu Mindernes tavse sprog.